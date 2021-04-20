Псков, , 12:33 — REGNUM В Псковской области с начала 2021 года произошло 327 палов сухой травянистой растительности на площади более 418 га. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В 2021 году первый пал травы был зафиксирован 26 марта в Порховском районе. Палы травы возникают во всех районах области, однако наибольшее их количество отмечено в Псковском и Великолукском районах.

«У жителей области присутствует устойчивый стереотип, что сжигание прошлогодней травы ускоряет рост молодой. Но это не так: сухая трава не является преградой для молодой поросли. Сжигая сухую траву, люди нарушают процесс образования перегноя и обедняют почвенное плодородие. Палы травы ослабляют рост растений», — пояснил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Псковской области Владимир Якунин.

Только за минувшие сутки в регионе зафиксировано 19 лесных пожаров на площади более 17 га.

В этом году в ходе профилактических рейдов и в ходе расследований фактов поджога травы привлечены к административной ответственности 62 гражданина, в отношении 70 лиц проводится административное расследование.