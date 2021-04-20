Красноярск, , 12:29 — REGNUM За сутки в Красноярском крае подтверждено 117 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии COVID-19 диагностировали у 69 188 жителей Красноярского края. Выздоровели 63 830 человек, в том числе 95 — за сутки.

По данным оперштаба, в регионе провели уже 2 589 049 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в крае выявили 119 носителей коронавируса, выздоровели 100 человек.

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