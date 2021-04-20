Сеул, , 12:32 — REGNUM Производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Южной Корее будет начато дочерней компанией фирмы GL Rapha в мае. Об этом 20 апреля сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

При этом уточняется, что весь произведённый в Южной Корее российский препарат будут предназначены для экспорта, а не для внутреннего потребления, так как вакцина еще не одобрена в стране.

Также указывается, что первоначально Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с GL Rapha о производстве 150 млн доз «Спутника V», а затем заключил соглашение о создании еще 500 млн доз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президента РФ Владимир Путин в своем приветствии участникам международной конференции «Эпидемиологическое благополучие» заявил, что ни одно государство в мире не может эффективно обеспечить эпидемическую безопасность без сотрудничества с другими странами, пандемия коронавируса это наглядно показала.