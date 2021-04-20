Москва, , 12:26 — REGNUM Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобы на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 3 июня. Об этом 20 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Защита Мамаева в своей жалобе просит оправдать его по статье 116 УК РФ («Побои»), а также переквалифицировать приговор с части 2 на часть 1 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Адвокаты Кокорина просят полностью отменить приговор футболисту и отправить его на новое апелляционное рассмотрение.

3 августа 2020 года Мосгорсуд оставил без изменения приговор Кокорину. При этом были отменены приговоры в отношении Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Всем троим суд переквалифицировал обвинения с хулиганства на побои.