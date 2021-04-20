Москва, , 12:25 — REGNUM Центробанк России может впервые с 2014 года увеличить стоимость заимствований сразу на 50 базисных пунктов, до 5% годовых по нескольким причинам, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Американские санкции оказались мягче ожиданий, однако это только начало давления, под которым в итоге может оказаться весь российский суверенный долг.

При этом по факту российские монетарные власти беспомощны перед инфляцией, которая пока значительно превышает таргет Банка России в 4%.

Заниженная ключевая ставка — это ускорение бегства капитала, ослабление рубля и долларизация экономики.

В результате аномально низкой ставки депозитные ставки оказались ниже инфляции. Сейчас ставки медленно пошли в рост, и в банках первой руки он составил 2−3%.

Рядовые вкладчики стали забирать деньги из коммерческих банков, покупая акции, валюту, инвестиционные монеты, недвижимость.

Депозиты должны превышать по доходности инфляцию, то есть при таргете по инфляции в 4%, таргет по ключевой ставке должен быть 6−8%.

Требующие дешевого кредита предприниматели не желают работать над повышением рентабельности своих активов и капитала, предпочитая фактически дотационный кредит, который, естественно, идет за счет вкладчиков коммерческих банков или держателей долговых банковских бумаг.

Независимо от того, каким будет решение Банка России — повышение ключевой ставки на 0,25% или на 0,5% — данное решение будет нейтральным для курса рубля и рынка акций.

Спекулянты понимают, что в России начался цикл повышения ставки. В теории рост ключевой ставки — это негатив для рынка акций. Однако ставка пока слишком низка и уступает дивидендной доходности российских фишек.

На текущий момент рыночный консенсус предполагает рост курса к концу I полугодия до 73 руб. за доллар, тогда как форвардные контракты закладывают 76,96 руб. за доллар.

Прослеживаются два основных драйвера укрепления российской валюты: повышение ключевой ставки Банка России и дальнейший рост мировых цен на нефть.

На конец года ключевая ставка, скорее всего, составит 6,0−6,25%, что достаточно комфортно при таргете Банка России по инфляции в 4%.

При этом мир находится в начале глобального нефтяного цикла. На конец года таргет по Brent составляет $80 за баррель, что предполагает завершение года на уровне 65−67 рублей за доллар», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, в SberCIB Investment Research полагают, что на заседании 23 апреля Банк России может впервые с 2014 года увеличить стоимость заимствований сразу на 50 базисных пунктов, до 5% годовых.

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