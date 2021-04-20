Калуга, 20 апреля, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 54 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 20 апреля. Днём ранее, 19 апреля, в регионе было зарегистрировано 55 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 33 тыс. 516 человек, 1663 человека находится на лечении, 31 549 человек выздоровели. За сутки умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 304 человека, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

По данным областного Минздрава, в настоящее время, в регионе развернуто 850 инфекционных коек для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Резерв коечного фонда составляет 12,4%. На лечении в стационарах находится 776 человек, из них на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 4 пациента, на неинвазивной ИВЛ — 17, на кислородной поддержке — 580 человек.