Москва, , 12:22 — REGNUM Бизнес-сообщество России крайне негативно отнесется к тому, что в РФ могут возродить фонд занятости, предназначений для выплат пособий по безработице и финансируемый за счет отчислений со стороны работодателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин.

«Бизнес-сообщество крайне негативно отнесется к подобному нововведению. Пособия по безработице — это одна из обязанностей государства, и крайне несправедливо перекладывать ее на плечи работодателей, которые и так понесли большие убытки и потери за последний год, — сказал Порочкин. — В условиях нестабильной экономики нести дополнительные расходы бизнесу крайне нежелательно».

Кроме того, он заявил, что пособия по безработице в принципе не самый эффективный метод борьбы с кризисом.

«Для борьбы с безработицей необходим проактивный подход: создание новых рабочих мест и помощь в трудоустройстве — вот главные способы повлиять на улучшение ситуации. А какие новые места сможет создать бизнес, который и так еле выстоял в пандемию, и помимо высоких налогов ему дополнительно разрабатывают новые?» — поинтересовался омбудсмен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что создание в РФ фонда занятости может быть очень эффективной и результативной мерой.

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