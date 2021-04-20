Чита, , 12:22 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года оборот оптовой торговли в Забайкалье составил 20 267,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,7% меньше, чем в январе-марте 2020 года. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

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Также отмечается, что на организации с основным видом экономической деятельности «Оптовая торговля» приходилось 75,7% оборота оптовой торговли. Ими реализовано товаров на сумму 15 341,2 млн. рублей, 102,7% к январю-марту 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с ноября 2020 года по март 2021 года инфляция в регионе выросла с 4,86% до 5,92%.

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