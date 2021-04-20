Берлин, , 12:25 — REGNUM В сети появились снимки испытаний прототипа электрического Volkswagen ID.5 почти без камуфляжа. Снимки с моделью размещены на сайте Motor1.

Volkswagen ID.5 Motor1

Испытания проходили на одной из дорог общего пользования в Германии. Внешность тестируемого кроссовера очень похожа на ID.4. Из отличий можно отметить более изящную форму заднего стекла, иную заднюю дверь и более плавные линии силуэта кузова.

На корме прототипа под бампером установлены поддельные двойные патрубки выхлопной системы. Ожидается, что салон ID.5 будет похож на салон ID.4.

Новый электрокар получит 201-сильный электромотор, расположенный на задней оси авто. Также для покупателей будет доступна более дорогая версия машины 4×4 с двумя электромоторами общей производительностью 302 л. с.

Ранее член совета директоров по маркетингу и продажам Volkswagen Клаус Зеллмер сообщил, что автокомпания планирует 28 апреля 2021 года представить электрокар ID.4 GTX с двумя электромоторами. Общая мощность двигателей составит 306 л. с.

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