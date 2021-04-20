Ташкент, , 12:21 — REGNUM Два человека погибли и один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Ташкенте, сообщили в ГУВД столицы Узбекистана.

Авария произошла 19 апреля в 23:30 (21:30 мск). По предварительным данным, водитель «Нексиа-3» на высокой скорости выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Матиз».

В результате ДТП погибли оба водителя. 24-летняя пассажирка «Нексия-3» госпитализированы с травмами. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года в результате ДТП на территории Узбекистана погибли 1962 человека.

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