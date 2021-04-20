Манила, , 12:18 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов отправить военные корабли в район Южно-Китайского моря, сообщает Sindonews.

Глава Филиппин заявил, что будет отстаивать претензии страны на такие ресурсы, как нефть и полезные ископаемые в Южно-Китайском море.

Родриго Дутерте пытался построить союз с Китаем из-за обещанных миллиардов долларов займов и инвестиций, большая часть которых еще не реализована.

Власти Филиппин заявляли, что они бессильны остановить Китай, и что оспаривание его деятельности чревато войной.

Филиппины подали несколько дипломатических протестов против действий Китая в Южно-Китайском море. Филиппины обвинили своего гигантского соседа в незаконном рыболовстве и размещении более 240 лодок в территориальных водах Филиппин.

Как сообщало ИА REGNUM, ведущий китайский грузовой авиаперевозчик SF Airlines запустил новый международный грузовой маршрут, связывающий южнокитайский Шэньчжэнь и филиппинскую столицу Манилу.

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