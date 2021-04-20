Санкт-Петербург, 20 апреля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Прокурорская проверка началась по факту более чем часовой задержки в движении пригородных поездов утром 20 апреля в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородная электричка

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки движения пригородных пассажирских поездов Приозерского направления на станции Капитолово в Ленинградской области, произошедшей в 07:20 мск.

По предварительным данным, задержка пяти поездов составила 1 час 11 минут, причина ‑ неисправность третьего стрелочного перевода первого главного пути станции Капитолово.

«Для дачи объяснений вызваны должностные лица ОАО «РЖД», транспортная прокуратура даст оценку действиям виновных и примет к ним меры, — уточнили в ведомстве. — Ситуация — на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова».