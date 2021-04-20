Москва, , 12:22 — REGNUM В России нужно запретить работу всех структур, прямо или косвенно подчиняющихся финансисту Джорджу Соросу. Об этом 20 апреля заявил политик и писатель Захар Прилепин на круглом столе в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению политического деятеля, еще 20 лет назад подавляющая часть общества была на стороне Сороса, считая его меценатом, который помогает отечественному образованию. Сейчас ситуация немного изменилась, и в обществе укрепляется понимание того, что он под видом благотворительности преследует свои личные интересы. Тем не менее идеи Сороса находят поддержку у значительной части российской интеллигенции, финансовой и политической элит.

«Для тех, кто не определился, существует методика, которую мы знаем по роману «12 стульев», когда Остап Бендер приходит и говорит: «Создаем общество по спасению детей», — не придерешься», — сказал Прилепин.

Писатель отметил, что Сорос действует по схожему принципу. Значительная часть его структур прячется под ширмой образования, просвещения, защиты юношества, то есть под благими начинаниями, что выставляет его противников в негативном свете, дескать, они выступают против благотворительности, хотя на самом деле пытаются остановить распространение тлетворного влияния финансиста.

«Везде цель одна — системное продолжение 1991 года и продолжение тех задач, которые до конца не были выполнены», — подчеркнул политик.

По этой причине Прилепин заявил о необходимости ввести запрет на деятельность в России всех аффилированных с фондом Сороса структур, по аналогии с теми мерами, которые предпринимаются в отношении к террористическим организациям.

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