Москва, 20 апреля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В России нужно запретить работу всех структур, прямо или косвенно подчиняющихся финансисту Джорджу Соросу. Об этом 20 апреля заявил политик и писатель Захар Прилепин на круглом столе в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

(cropped) Захар Прилепин

По мнению политического деятеля, еще 20 лет назад подавляющая часть общества была на стороне Сороса, считая его меценатом, который помогает отечественному образованию. Сейчас ситуация немного изменилась, и в обществе укрепляется понимание того, что он под видом благотворительности преследует свои личные интересы. Тем не менее идеи Сороса находят поддержку у значительной части российской интеллигенции, финансовой и политической элит.

«Для тех, кто не определился, существует методика, которую мы знаем по роману «12 стульев», когда Остап Бендер приходит и говорит: «Создаем общество по спасению детей», — не придерешься», — сказал Прилепин.

Писатель отметил, что Сорос действует по схожему принципу. Значительная часть его структур прячется под ширмой образования, просвещения, защиты юношества, то есть под благими начинаниями, что выставляет его противников в негативном свете, дескать, они выступают против благотворительности, хотя на самом деле пытаются остановить распространение тлетворного влияния финансиста.

«Везде цель одна — системное продолжение 1991 года и продолжение тех задач, которые до конца не были выполнены», — подчеркнул политик.

По этой причине Прилепин заявил о необходимости ввести запрет на деятельность в России всех аффилированных с фондом Сороса структур, по аналогии с теми мерами, которые предпринимаются в отношении к террористическим организациям.