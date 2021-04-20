Чита, , 12:18 — REGNUM В марте 2021 года индекс цен производителей промышленных товаров Забайкалья относительно предыдущего месяца составил 102,7%. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

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Также отмечается, что в марте 2021 года прирост цен на уголь в регионе (за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого) составил 14,6%, на концентраты золотосодержащие — 1,8%.

В производстве пищевых продуктов выросли цены на колбасы (колбаски) вареные мясные на 11,7%, сосиски мясные — на 2,5, сардельки мясные — на 13,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года годовая инфляция в Забайкальском крае сохранилась на уровне 5,9%. Это выше, чем в Дальневосточном федеральном округе и в целом по стране (5,3% и 5,8% соответственно).

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