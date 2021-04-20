Москва, , 12:17 — REGNUM В марте 2021 года зарегистрировано 15 333 сделок с вторичным жильём, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.

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Это на 27% больше показателя февраля 2021 года и на 4% превышает результат марта 2020 года.

В первом квартале 2021 года в столице оформили 35 004 договоров на вторичном рынке жилья. Это на 3% больше, чем за тот же период 2020 года.

«В марте москвичи стабильно регистрируют в Росреестре больше переходов прав на вторичном рынке жилья, чем в феврале. Этот год — не исключение», — прокомментировал статистику глава управления Игорь Майданов.

Он отметил, что вторичный рынок жилья почти повторил рекордные показатели 2019 года, уступив им на полпроцента.