Москва, , 12:17 — REGNUM Соединённые Штаты курируют определённые влиятельные силы внутри Японии, которые призывают к более агрессивному внешнеполитическому курсу. Об этом 20 апреля на международном круглом столе, приуроченном к 75-летию начала Токийского процесса, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«К сожалению, подлинное раскаяние в преступлениях, совершённых милитаристами в период Второй мировой войны, ещё не стало органической частью политической культуры официального Токио», — посетовал Нарышкин.

Он указал на продолжающие существовать «влиятельные силы», которых не устраивает послевоенный пацифистский курс страны.

«Отказываясь извлекать уроки из своего собственного прошлого, они призывают к проведению более агрессивной внешней политики под патронатом США, что никак не способствует стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — добавил глава СВР.

При этом Нарышкин подчеркнул, что, к счастью, в Японии звучат «и другие, более мудрые голоса».