Москва, 20 апреля 2021, 12:17 — REGNUM Соединённые Штаты курируют определённые влиятельные силы внутри Японии, которые призывают к более агрессивному внешнеполитическому курсу. Об этом 20 апреля на международном круглом столе, приуроченном к 75-летию начала Токийского процесса, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он указал на продолжающие существовать «влиятельные силы», которых не устраивает послевоенный пацифистский курс страны.
При этом Нарышкин подчеркнул, что, к счастью, в Японии звучат «и другие, более мудрые голоса».