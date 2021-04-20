Воронеж, , 12:15 — REGNUM Депутат Воронежской городской думы Олег Черкасов получил травмы в аварии с участием автомобиля такси, которое произошло днём 19 апреля в областном центре на улице 45 Стрелковой дивизии.

Депутат сообщил «Вести-Воронеж», что после аварии его увезли на машине скорой помощи и госпитализировали, он остаётся в больнице уже почти сутки. По словам Черкасова, у него травмы рук, ног, грудной клетки, а также перелом и разрыв связок.

Авария произошла около 13:15 19 апреля — столкнулись автомобиль Kia c логотипом такси и Toyota, в которой находился депутат. От удара вторая иномарка перевернулась на крышу. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.