Прибайкальский район, Бурятия, , 12:15 — REGNUM В Прибайкальском районе Бурятии из-за подъёма уровня воды в реке Селенга перекрыто автомобильное движение на региональной дороге Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

По данным на 8 утра 20 апреля на 22−24 км автотрассы произошёл выход воды на проезжую часть высотой 50 см. Дорога покрыта водой на протяжении 100 метров.

«На дороге организовано круглосуточное дежурство подрядной организации», — добавили в министерстве.

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