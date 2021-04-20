Москва, 20 апреля, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал искать талантливых футболистов в странах СНГ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«США и Китай захватывает европейский футбол. Деньги! Футбол — самые большие деньги, миллиардные обороты в долларах, самый доходный, все смотрят футбол», — заявил Жириновский.

Он дал некоторые советы, направленные на поддержку российского спорта.

«Россия должна что делать? Искать таланты на территории СНГ! У нас не Испания, не Португалия, не Бразилия, не Аргентина, но полно талантливой молодежи. Стрельцовых искать. Такие, как Эдуард Стрельцов, есть в каждой бывшей советской республике», — предложил парламентарий.

Он обратил внимание на состав команд.

«Противно смотреть, когда флаг — наш, а играют африканцы, испанцы, аргентинцы. Это не футбол, это коммерция», — рассуждает депутат Госдумы.

Организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

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