Вологда, , 12:13 — REGNUM В Вологодской области первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 63 тысяч человек. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

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«Всего в область с начала иммунизации поступило 88 тысяч доз вакцины. Первым компонентом привито более 63 тысяч человек. Открыто 158 стационарных пунктов вакцинации и 13 мобильных», — сообщил глава региона.

Кувшинников также отметил, что в регионе прорабатывается вопрос по разворачиванию третьей очереди прививочных пунктов, в том числе в торговых центрах.