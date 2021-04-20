Уфа, , 12:15 — REGNUM Учёный совет Башкирского государственного университета (БашГУ) поддержал инициативу главы Башкирии Радия Хабирова о создании объединённого вуза. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что в Уфе 20 апреля состоялось заседание Учёного совета Башкирского государственного университета, в котором принял участие глава республики Радий Хабиров. Он рассказал о перспективах участия объединённого вуза в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

В результате большинство членов Учёного совета проголосовали за создание нового большого вуза.

«С самого начала моей работы в качестве главы Башкортостана мы анализировали разные составляющие развития республики, в том числе ситуацию с высшим образованием. Если посмотреть на карту нашей страны и Приволжского федерального округа, то увидим, что во многих расположенных рядом с нами регионах есть мощные федеральные или национальные исследовательские университеты. А в Башкортостане только один опорный вуз — УГНТУ. То есть на тот момент, когда принимались важные решения для развития высшего образования, мы оказались в аутсайдерах. Это очевидный факт», — передает слова Хабирова пресс-служба республиканского правительства.

Он также отметил, что предложение по объединению вузов в Башкирии поддержал президент России Владимир Путин.

Глава республики также напомнил, что в программу стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» войдут сто университетов, каждый из которых каждый год будет получать грант на сумму сто млн рублей для реализации проектов по социально-экономическое развитие региона. При этом 40 вузов по итогам конкурса смогут претендовать на специальные гранты в размере до одного млрд рублей для развития территориального, исследовательского и отраслевого лидерства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что инициативу по объединению вузов Башкирии поддержали в Минобрнауки РФ.