Екатеринбург, , 12:15 — REGNUM Репетиция парада Победы 21 апреля 2021 года в Екатеринбурге начнётся раньше, чем было запланировано. Об этом сообщили в мэрии города корреспонденту ИА REGNUM.

«В связи с обращением Центрального военного округа» тренировки начнутся в 18:00 по местному времени (на два часа раньше, чем предполагалось до этого). Будут перекрыты участки проспекта Ленина, улицы 8 марта и улица Бориса Ельцина. Парковка на площади 1905 года временно станет недоступной.

Перекрытия продлятся до 04:00 22 апреля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе прошли репетиции парада с участием техники.

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