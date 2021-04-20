Москва, , 12:10 — REGNUM Решение провести «Бессмертный полк» в онлайн-формате вполне логично, ведь пандемия коронавируса по-прежнему является огромной угрозой, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Год назад, 20 апреля 2020 года, было выявлено более 4000 случаев заражения в сутки, а сейчас, 20 апреля 2021 года, более 8000 случаев. В этих условиях безопаснее сидеть дома.

В 2020 году экспериментальный формат онлайн-шествия оказался крайне популярным: поступило более трех миллионов заявок вместо ожидаемых 200 000. Этот вал анкет еле успели обработать волонтеры-модераторы.

Причем проверка была особенно тщательной после попыток отдельных пользователей вставить в анкету фотографии/имена нацистских военных преступников.

Будет ли в этом году число анкет больше прошлогоднего? Сложно сказать.

С одной стороны, 75-летие Победы стимулировало дополнительный общественный интерес к акции, в неюбилейный год резонанса будет меньше при прочих равных.

С другой стороны, самоизоляция могла дать время заняться семейной историей, да и сама тема Великой Отечественной войны получает в России всё больше внимания», — высказал своё мнение историк.

Как сообщало ИА REGNUM, акция «Бессмертный полк России» 9 мая 2021 года состоится в формате онлайн.

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