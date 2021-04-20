Иркутск, , 12:10 — REGNUM Фермеры Иркутской области вошли в тройку лидеров Сибирского федерального округа по поголовью крупного рогатого скота и коров, уступая Алтайскому краю и Республике Алтай. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Также отмечается, что по состоянию га 1 января 2021 года в хозяйствах всех сельхозпроизводителей Приангарья наличие крупного рогатого скота составило 304,7 тыс. голов, свиней — 175,6, овец и коз — 99 тыс. голов. За год поголовье КРС (и в том числе коров) выросло на 5%.

Поголовье свиней уменьшилось на 1%, овец и коз — на 5%. Сельскохозяйственные организации лидируют по количеству свиней (60% общего наличия). Кроме того, у них содержится 21% областного поголовья крупного рогатого скота и всего 2% овец и коз. В хозяйствах населения сосредоточена половина областного стада крупного рогатого скота, треть (35%) свиней и большая часть (73%) овец и коз.

Вместе с тем, в последние годы поголовье овец и коз на личных подворьях сокращается. И 2020 год не стал исключением, уменьшение составило 7%. Низкая окупаемость затрат, снижение численности сельского населения, его старение являются основными факторами сокращения поголовья скота.

В фермерских хозяйствах наметилась устойчивая тенденция роста по основным видам скота (кроме свиней, за год их поголовье снизилось на 13%). По поголовью крупного рогатого скота, овец и коз фермеры обогнали сельскохозяйственные организации. За 20 лет наличие крупного рогатого скота (в том числе коров) на фермерских подворьях выросло в 11 раз, овец и коз — в 8 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта 2021 года в крестьянском (фермерском) хозяйстве в селе Нижняя Иреть Черемховского района случился массовый падёж крупного рогатого скота.

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