Москва, , 12:09 — REGNUM В течение 2021 года в России следует ожидать некоторого повышения цены квадратного метра жилья, обусловленного прежде всего ростом себестоимости строительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил председатель комитета по жилой недвижимости российской гильдии управляющих и девелоперов, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Панов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ замедлился темп роста цен на первичное жилье.

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«Наблюдаемое в I квартале этого года замедление темпов роста цен на первичное жилье вполне прогнозируемое и обусловлено ожидаемым снижением спроса, — сказал Панов. — По некоторым данным, если в IV квартале 2020 года было заключено 76,7 тысяч сделок на первичном рынке, то в I квартале этого года — всего 38 тысяч. Во многом это обусловлено исчерпанием потенциала программы льготного ипотечного кредитования».

Как полагает Панов, в течение 2021 года следует ожидать некоторого повышения цены квадратного метра, обусловленного прежде всего ростом себестоимости строительства, а также сложившейся диспропорцией между уровнем спроса и объемом выводимого застройщиками нового жилья.

«В то же время после предполагаемого окончания действия программы льготной ипотеки с июля 2021 года исчезнет один из главных драйверов избыточного ценового роста, и темпы удорожания жилья по итогам года ожидаются на среднерыночном уровне в диапазоне от 7% до 10%», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России с января по март 2021 года темп роста цен на первичное жилье замедлился, составив 8% против 10% в предыдущем квартале.

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