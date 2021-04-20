Владимир, 20 апреля 2021, 12:09 — REGNUM В бюджет Владимирской области поступил федеральный транш в размере 1,3 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Владимирской области, депутаты распределили эти средства на дороги и расселение аварийного жилья.
Благодаря дополнительным средствам из федерального бюджета доходная часть областной казны момент составляет 72,2 млрд рублей, расходная — 76,8 млрд. Из поступивших средств 846 млн рублей направят на дорожное хозяйство и 506 млн — на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья.
За счёт федеральных средств будет финансироваться строительство Рпенского проезда, поэтому фракция «Единая Россия» предложила отдать муниципалитетам деньги, ранее предусмотренные на эти дорожные работы в областном бюджете.
Глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов заявил, что причиной плачевного состояния дорог является недофинансирование прошлых лет и муниципальным образованиям необходимы дополнительные средства. Решение было принято большинством голосов, «против» высказались фракции КПРФ и ЛДПР.
Местные бюджеты дополнительно получат из областного 300 млн рублей. на ремонт дорог. С учетом ранее направленного на эти же цели миллиарда рублей, общая сумма, выделяемая муниципалитетам на дороги в 2021 году, составит 1 млрд 600 тыс. рублей.
Депутаты рассмотрели ответ губернатора на запрос о финансировании ремонта моста в Коврове. Ремонт за областные средства не был предусмотрен, но депутаты после получения федерального транша перераспределили ранее заложенные суммы, и в 2022—2023 году на ремонт моста выделят на 260 млн рублей.
Ещё один запрос касался экологической проблемы с рекой Гусь и рекой Волшник в Вязниках. В Федеральное агентство водных ресурсов направлены документы, включена в региональную программу разработка проекта очистки Волшника.