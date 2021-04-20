Владимир, , 12:09 — REGNUM В бюджет Владимирской области поступил федеральный транш в размере 1,3 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Владимирской области, депутаты распределили эти средства на дороги и расселение аварийного жилья.

Благодаря дополнительным средствам из федерального бюджета доходная часть областной казны момент составляет 72,2 млрд рублей, расходная — 76,8 млрд. Из поступивших средств 846 млн рублей направят на дорожное хозяйство и 506 млн — на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья.

За счёт федеральных средств будет финансироваться строительство Рпенского проезда, поэтому фракция «Единая Россия» предложила отдать муниципалитетам деньги, ранее предусмотренные на эти дорожные работы в областном бюджете.

«После аномальной зимы и снегопадов дороги сильно пострадали. Было бы логично и справедливо помочь в этой ситуации территориям. Ведь в основном люди ездят на работу, в магазины, отвозят детей в садики и школы, то есть передвигаются по городским дорогам. Из одного населенного пункта в другой поездки случаются значительно реже. Поэтому поддержать муниципальную дорожную сеть означает сработать на улучшение качества жизни наших граждан», — прокомментировал зампредседателя Заксобрания Роман Кавинов.

Глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов заявил, что причиной плачевного состояния дорог является недофинансирование прошлых лет и муниципальным образованиям необходимы дополнительные средства. Решение было принято большинством голосов, «против» высказались фракции КПРФ и ЛДПР.

Местные бюджеты дополнительно получат из областного 300 млн рублей. на ремонт дорог. С учетом ранее направленного на эти же цели миллиарда рублей, общая сумма, выделяемая муниципалитетам на дороги в 2021 году, составит 1 млрд 600 тыс. рублей.

Депутаты рассмотрели ответ губернатора на запрос о финансировании ремонта моста в Коврове. Ремонт за областные средства не был предусмотрен, но депутаты после получения федерального транша перераспределили ранее заложенные суммы, и в 2022—2023 году на ремонт моста выделят на 260 млн рублей.

Ещё один запрос касался экологической проблемы с рекой Гусь и рекой Волшник в Вязниках. В Федеральное агентство водных ресурсов направлены документы, включена в региональную программу разработка проекта очистки Волшника.

«По речке Гусь вопрос не столь однозначен. В ответе губернатора предлагается «муниципалитету как собственнику гидротехнического сооружения принять меры, чтобы обеспечить пропуск воды». В департаменте, видимо, не очень понимают, о чем идет речь. Плотина — это бетонная стена, через которую переливается вода при наполнении водоема. Какие меры усовершенствования можно принять по отношению к столь нехитрому сооружению, непонятно. Мы надеемся, что департамент природопользования еще раз изучит вопрос и пойдет на конструктивное сотрудничество», — прокомментировал депутат Михаил Максюков.