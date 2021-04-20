Таруса, Калужская область, , 12:43 — REGNUM Пожар в жилом доме произошёл в Тарусе в ночь на 20 апреля. Погибла 86-летняя женщина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия Kaluga.sledcom.ru

По предварительным данным, женщина грела на газовой плите воду, которая вскипела и затушила огонь. При этом газ оставался включённым. В результате разорвался газовый баллон, предположительно из-за горящей в лампаде свечи.

В настоящее время на месте пожара проводятся следственные действия, опрашиваются свидетелей, назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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