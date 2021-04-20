Омск, , 12:08 — REGNUM В одной из омских больниц в 2020 году умерла беременная женщина с коронавирусом. Эту информацию ИА REGNUM 20 апреля подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области. Подробностей в ведомстве не сообщили.

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«В 2020 году в медицинских учреждениях региона зарегистрирован один случай материнской смертности. Непредотвратимой причиной данного случая материнской смертности стал COVID-19», — приводит данные минздрава Ngs55.ru.

По информации омского новостного портала, срок беременности был маленьким, ребёнок тоже скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период пандемии в Омской области умерли 1367 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

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