Москва, , 12:07 — REGNUM Один депутат Госдумы находится в больнице с коронавирусом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании.

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«Один депутат находится на больничной койке с ковидом, количество болеющих уменьшилось, достигло минимума», — отметил Володин.

По его словам, количество тех, кто привился выросло.

«Мы вышли на параметры, которые, как говорят специалисты, по формированию общественного иммунитета», — отметил он.

Парламентарий призвал депутатов подавать пример.