Тюмень, , 12:07 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 49 случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял также 50 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 20 апреля коронавирусом заразился 34 640 человек. Выздоровели 32 973 человека, скончался 441 пациент с COVID-19.