Черкесск, , 12:05 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет выплачено по 50 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Такое решение приняли власти региона в преддверии празднования Дня Победы. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

«Мы приняли решение в этом году ко Дню Победы выплатить всем нашим ветеранам-фронтовикам региональные денежные выплаты по 50 тысяч рублей», — написал Темрезов в Instagram по итогам открытого чата со своими подписчиками.

Денежные средства будут выплачены из регионального бюджета. Напомним, в 2020 году к 75-летия Великой Победы в Карачаево-Черкесии выплатили 115 ветеранам, проживающим в республике по 125 тыс. рублей, из которых 50 тыс. рублей было выделено из республиканского бюджета.

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