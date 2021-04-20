Сретенск, Забайкальский край, , 12:04 — REGNUM Провалившийся под лёд школьник из Сретенска (Забайкальский край) в результате поисковый операции найден мёртвым. Как сообщает 20 апреля территориальное ГУ МЧС РФ, тело 9-летнего ребёнка сотрудники пожарно-спасательной части №32 обнаружили в 100 метрах ниже микрорайона «Матакан».

СУ СК РФ по Забайкальскому краю объявило О проведении до следственной проверки.

По предварительным данным, ребенок провалился под лёд реки Шилка, где играл без присмотра взрослых. Следователи устанавливают и опрашивают очевидцев трагедии, а также родителей ребенка.