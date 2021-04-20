Саратов, , 12:25 — REGNUM В Саратовской области за сутки зарегистрированы три новых летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Всего с начала наблюдения, по информации на 20 апреля, жертвами COVID-19 стали 900 жителей региона.

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Как уточнили в облминздраве, за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались три человека — женщина и двое мужчин в возрасте от 59 до 67 лет.

Активными больными на сегодняшний день остаются 4592 пациента.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрированы, по информации на 20 апреля, 57 668 случаев инифицирования. Выздоровели за все время 52 176 пациентов, за сутки — 119 человек.

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