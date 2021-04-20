Москва, , 12:11 — REGNUM Российский МИД выражает решительный протест из-за очередного недружественного шага Украины — объявления советника посольства РФ персоной нон грата. Такое заявление опубликовано 20 апреля на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

«Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными», — подчеркнули в МИД.

В заявлении говорится, что советник посольства не совершал действий, несовместимых с дипломатическим статусом, как об этом заявили в Киеве. Кроме того, украинская сторона пыталась представить решение о высылке советника Евгения Черникова как симметричный ответ на устное объявление о нежелательности пребывания в России украинского консула.

Однако консула Украины в Санкт-Петербурге задержали при совершении противоправных действий, когда он пытался купить закрытую информацию российских правоохранительных органов. Российский МИД не может рассматривать высылку Черникова как симметричную меру и потому оставляет за собой право ответить на это высылкой одного из сотрудников украинского посольства в Москве, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский МИД предписал российскому дипломату покинуть территорию страны в течение 72 часов.

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