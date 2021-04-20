Ташлинский район, Оренбургская область, , 12:02 — REGNUM В Оренбургской области к административной ответственности привлекли должностное лицо компании, которая занималась перевозкой нефти в цистерне, за инцидент с разливом углеводородного сырья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.

Напомним, 6 февраля 2021 года в Ташлинском районе на трассе Ташла-Илек водитель нефтевоза не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Площадь разлива нефти составила 35 квадратных метров. После анализа проб почвы сделан вывод об уничтожении подорожного слоя земли сельхозугодий.

В отношении должностного лица компании вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по 8.6 КоАП РФ («Порча земель»). Сумма штрафа составила 10 тыс. рублей.

Напомним, что 6 февраля 2021 года на территории Ташлинского района произошло две аварии с участием нефтевозов. Еще в одном случаев при опрокидывании грузовика, площадь земли, пораженной нефтью, составила 200 квадратных метров, а компанию оштрафовали на 40 тыс. рублей.

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