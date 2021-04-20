Берлин, , 12:07 — REGNUM Сложившаяся на сегодняшний день на востоке Украины, в Крыму и в Белоруссии, а также в ряде других регионов ситуация является «более чем тревожной». Об этом 20 апреля заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

По словам Меркель, глядя на ситуацию на внешних границах Европы, становится понятно, что на данный момент «мир и безопасность, стабильность и процветание не являются чем-то самим собой разумеющимся».

«Ситуация в Белоруссии, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная», — сказала она.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.