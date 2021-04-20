Шанхай, Китай, , 12:03 — REGNUM Японская компания Nissan представила на автовыставке в Шанхае кроссовер X-Trail четвертого поколения. Об этом этом сообщает пресс-служба компании.

Новый Nissan X-Trail, как и его ближайший «родственник» Nissan Qashqai, построен на платформе Alliance CMF-C.

Модель также будет оснащается трансмиссией е-POWER от Nissan, которая является инновационной разработкой компании и ключевым компонентом стратегии Nissan Intelligent Mobility. Бензиновый двигатель в этой системе используется исключительно для выработки электроэнергии, а колеса приводятся в движение лишь электродвигателем.

В новом Nissan X-Trail будет доступен третий ряд сидений, а в продаже новинка появится летом 2021 года.

Напомним, купе Nissan GT-R Nismo 2022 модельного года, который поступит в продажу в октябре 2021 года, получит фирменный темно-серый оттенок Stealth Gray.

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