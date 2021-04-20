Жанаозен, Казахстан, , 12:01 — REGNUM Работники нефтегазовой компании «Фиркрофт» в городе Жанаозене Мангистауской области Казахстана объявили забастовку, сообщает 20 апреля издание «Лада».

Нефтяники потребовали повышения заработной платы. Они также призвали работников других нефтяных компаний присоединиться к протесту, если требования забастовщиков не будут выполнены.

Работники «Фиркрофт» опубликовали видеоролик с обращением к главе Мангистауской области и президенту Казахстана.

Заместитель руководителя управления государственной инспекции труда Мангистауской области Нурали Баулыбаев сказал, что бастующие требуют перевести их в штат компании «Бургылау».

Баулыбаев сказал, что в компании готовы принять до конца года восемь человек, однако бастующие работники требуют устроить 40 человек.

«На сегодняшний день проводится проверка, по её окончанию будут приняты меры по уравниванию зарплат и перерасчёту с января текущего года», — сказал глава управления.