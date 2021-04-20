Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM Ещё почти семь тысяч жителей Ростовской области сделали прививку от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 20 апреля.

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Участие в прививочной кампании приняли уже 253 250 жителей Дона (+ 6 957 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 120 027 человек (+ 2 586 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что Ростов-на-Дону получил партию вакцины «ЭпиВакКорона». Сколько доз двухкомпонентного препарата, не уточняется.

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