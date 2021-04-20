Посёлок городского типа Шушенское, Красноярский край, , 12:00 — REGNUM В Красноярском крае классному руководителю школьницы, утонувшей в бассейне, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее по факту гибели восьмилетней школьницы в бассейне было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Подозреваемыми являются 39-летний владелец и 38-летняя администратор аквацентра «Енисей».

Как сообщало ИА REGNUM, следствие дало уголовно-правовую оценку действиям классного руководителя девочки. Ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

По предварительной версии следствия, классный руководитель отвечала за жизнь и здоровье находящихся в бассейне детей. Она не уследила за восьмилетней девочкой, школьница заплыла на глубину и утонула.

Расследование продолжается.

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