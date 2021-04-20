Москва, , 12:00 — REGNUM Возможность возобновить туристический поток из России уже принимается во внимание властями Италии. Об этом заявил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, передаёт ТАСС.

По его мнению, открытие границ для въезда российских туристов наверняка произойдет этим летом. «Не могу обещать, что это будет именно 2 июня, но, несомненно, летом 2021 года», — уточнил Терраччано.

С 26 апреля власти Италии планируют открыть музеи, театры и кинотеатры. С 1 июня заработают заведения общепита в закрытых помещениях, а с 15 мая — пляжи и бассейны.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтуризма Италии планирует открыть въезд интуристов в страну 3 июня в День Республики.

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