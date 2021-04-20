Москва, , 12:00 — REGNUM Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) запретить передачу сведений о здоровье российского блогера Алексея Навального прикрывает любые действия западных служб, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«(Решение ЕСПЧ) выводит из-под удара представителей соответствующих служб западных стран, которые могут творить все что угодно, а потом будут прикрыты подобными якобы правочеловеческими решениями», — сказала она в эфире радио «Вести ФМ».

Кроме того, подчеркнула Захарова, данное решение лишает Россию возможностей запросить информацию по данному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 апреля, Европейский суд по правам человек принял решение о закрытии доступа к имеющимся в его распоряжении документам о состоянии здоровья Навального.

Отметим, ранее в ЕСПЧ «потребовали» «немедленного» освобождения Алексея Навального. Министр юстиции России Константин Чуйченко назвал это «требование» грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства. Решение ЕСПЧ неправомерно и является серьёзной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что недопустимо, отметил в свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также: Володин: ЕСПЧ стал политическим инструментом влияния