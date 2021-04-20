Симферополь, , 11:59 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 20 апреля. Накануне, 19 апреля, сообщалось о 102 новых случаях заражения.

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Выписаны с выздоровлением от COVID-19 за сутки 128 пациентов. Статистика смертности выросла ещё на пять новых случаев. В ковид-стационарах на 20 апреля лечатся 1490 человек — за сутки были выписаны 85 пациентов, 76 госпитализированы.

Всего на 20 апреля в Республике Крым положительные результаты тестов на коронавирус получили 39 463 человека, выздоровели 36 662 человека, скончались 1 167 крымчан с коронавирусом.