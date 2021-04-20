Пенза, , 12:03 — REGNUM В Пензенской области за сутки число выявленных заражений коронавирусом составило 97 случаев. Днем ранее положительные тесты получили 95 пензенцев. За все время наблюдения инфекцию, по данным общероссийского оперштаба на 20 апреля, зарегистрировали у 44 009 жителей.

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Выздоровели после болезни 41 377 пациентов, за сутки — 92 человека. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 596 жителей, трое — за последние 24 часа. Активными больными на сегодняшний день остаются 2036 пациентов.

ИА REGNUM ранее сообщало, новые случаи коронавируса по данным на 20 апреля зарегистрированы в 83 регионах РФ, у 12,6% инфицированных отсутствуют клинические проявления болезни. За сутки скончались от коронавирусной инфекции 379 человек, выздоровел 9631 ковид-пациент. С начала пандемии в России выявили коронавирус у 4 718 854 человек.

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