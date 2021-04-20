Джакарта, , 11:56 — REGNUM Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно прогнозирует, что количество туристов в Джакарте вырастет примерно на 15−20% в 2021 году, сообщает Antara.

«Надеюсь, если мы сможем и дальше подавлять число случаев COVID-19, и сможем продолжать открывать туристическую зону, мы увидим рост числа туристов на 15−20%», — заявил Сандиага Уно в мэрии Джакарты.

По словам министра, заполняемость отелей в настоящее время ниже 40%.

Большинство иностранных туристов, посещающих Джакарту, приехали из Китая (15,64%), Южной Кореи (9,86%), России (6,82%), Японии (6,67%) и США (5,65%).

Как сообщало ИА REGNUM, планы по ограниченному открытию туристического коридора между Сингапуром и Индонезией снова были отложены.

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