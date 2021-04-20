Цхинвал, , 11:57 — REGNUM Власти Грузии, несмотря на начавшуюся в стране третью волну пандемии, провоцируют жителей Южной Осетии на незаконное пересечение грузино-югоосетинской границы. Об этом говорится в заявлении Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии, опубликованном 19 апреля на сайте ведомства.

В КГБ отметили, что в Грузии отменили пятидневный карантин для лиц, прибывающих с территории Южной Осетии. Кроме того, представители Тбилиси призывают югоосетинских жителей обращаться в грузинские клиники.

«Полагаем, что в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии, связанной с третьей волной коронавируса, заманивание югоосетинского населения указанными «привилегиями» является грубой провокацией, угрожающей безопасности жителей Республики», — отметили в КГБ.

Напомним, в Грузии с 19 апреля отменили обязательный пятидневный карантин для жителей Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси на протяжении нескольких лет проводит политику по налаживанию «неформальных связей» с населением этих республик в обход властей.