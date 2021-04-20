Москва, , 11:55 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал на фоне пандемии коронавируса навсегда закрыть южные курорты, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

«Отпускаем — они заражаются, приезжают, мы начинаем снова лечить, снова ограничения. Почему? Надо навсегда закрыть южные курорты, и Хургада, и Шарм-аль-Шейх, и Египет не открывать», — заявил Жириновский.

«Туда всегда будут слетаться со всей планеты люди, и зараза всегда там будет находиться. И потом эту заразу будут разносить по стране», — отметил парламентарий.

«Надо привыкать: маска — навсегда, перчатки — навсегда», — подчеркнул Жириновский.

Только 15% российских туристов, чьи поездки в Турцию отменили из-за ограничения авиасообщения, перебронируют путевки на российские направления, отметили в АТОР.

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