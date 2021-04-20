Иркутск, , 11:55 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 21 апреля. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра в Иркутском, Шелеховском, Слюдянском районах местами ожидается сильный снег.

В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин. Температура воздуха ночью составит — 2,-7°С, при прояснении — 12,-17°С, днём 0,+5°С, при облачной погоде до — 5 °C.

«Помните, из-за выпадения снега, гололедицы на дорогах возрастает вероятность возникновения происшествий, обусловленных затруднением движения автотранспорта», — предупреждают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный прогноз синоптики передавали в Приангарье 17 апреля.

Читайте также: Зима не хочет отступать: Приангарье накроет снегом