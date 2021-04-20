Волгоград, , 11:55 — REGNUM В Волгоградской области 20 апреля подтверждено 110 случаев заражения коронавирусом — на восемь больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 109 человек, пять пациентов скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Всего в Волгоградской области COVID-19 выявлен у 55 825 жителей. Выздоровели 53 420 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 1050 пациентов.

В стационарах находятся 2091 взрослый и 13 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1355 пациентов.